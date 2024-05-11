شركتان عراقية وصينية تفوزان باستثمار حقلين نفطيين ضمن جولتي التراخيص

2024-05-11 13:54:01 - المصدر: واع

بغداد – واع – حسن الفوازفازت شركتان صينية وعراقية، اليوم السبت، باستثمار حقلي (شرقي بغداد - الامتدادات الشمالية) و(ديمة - ميسان)، ضمن ملحق جولتي التراخيص الخامسة التكميلية والسادسة.وقال مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "شركة ZPEC الصينية، فازت باستثمار حقل شرقي بغداد - الامتدادات الشمالية، بعد التنافس مع شركة KAR العراقية".وأضاف مراسلنا، أن "شركة KAR العراقية، فازت باستثمار حقل ديمة - ميسان، ضمن ملحق جولتي التراخيص الخامسة التكميلية والسادسة".وانطلقت، صباح اليوم، فعاليات حفل إطلاق جولتي التراخيص الخامسة التكميلية والسادسة، الخاصة بالحقول النفطية والغازية، بحضور ورعاية رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني.وتشمل الجولة، 29 مشروعاً للحقول والرقع الاستكشافية النفطية والغازية، موزعة بين 12 محافظة عراقية.وتضمنت الفعاليات، إجراء التنافس بين الشركات المتقدمة على مشاريع ملحق جولة التراخيص الخامسة التكميلية وجولة التراخيص السادسة التي تشمل الحقول النفطية والغازية.وقال المتحدث باسم وزارة النفط عاصم جهاد، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "اليوم الأول سيشمل الإعلان عن الشركات الفائزة للحقول (حقل شرقي بغداد - الامتدادات الشمالية، حقل ديمة - ميسان - حقل الفرات الأوسط - عكاشات - الفاو - العنز - تل حجر - بولخانة - عانة)".