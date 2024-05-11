الإعلام الأمني تكشف ملابسات حادث قتل في ميسان

2024-05-11 13:54:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

كشفت خلية الإعلام الأمني، اليوم السبت (11 آيار 2024)، ملابسات حادث اطلاق النار على شخصين في محافظة ميسان.

وذكرت الخلية في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "قيادة شرطة محافظة ميسان، شرعت بالإجراءات القانونية اللازمة لمعرفة ملابسات حادث إطلاق نار حصل بالساعة 200 فجر اليوم السبت، على شخصين من قبل مجهولين يستقلون عجلة في منطقة الصحفيين بالمحافظة، ما أدى الى إصابتهما".

واضافت، أنه "تم العثور على عجلة في منطقة المشرح تحمل المواصفات نفسها وبداخلها أثر دماء وبندقية نوع كلاشنكوف"، مبينةً أنه "بعد التفتيش وتتبع آثار الدماء تبين أن صاحب العجلة أصيب بإطلاقة نارية في منطقة الفخذ وفارق الحياة على إثر تداعيات النزف الشديد بعد وصوله الى منزله".

ولفتت الى أنه "لا تزال التحقيقات مستمرة وتم تشكيل فريق عمل استخباري، فضلاً عن خبراء الأدلة الجنائية".







