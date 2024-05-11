دهوك تحلق في السماء لجذب السياح وتحفيز الحكومات.. صور

2024-05-11 13:54:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ تسعى ادارة نادي دهوك للرياضات الجوية الى تطوير هذا الجانب الرياضي في البلاد، وذلك بهدف جذب السياح إلى المدينة، وتحفيز الاهتمام الحكومي بهذا القطاع الجديد في العراق.

ويقول رئيس النادي محمد دوسكي، لوكالة شفق نيوز، ان اعضاء النادي كانوا هواة في هذا المجال، مبينا أنه بعد حصولهم على الشهادات الدولية، تأسس نادي دهوك للرياضات الجوية وذلك في عام 2020.

وأضاف، أن النادي يضم حالياً 33 لاعبا ولاعبة جميعهم من أهالي دهوك، موضحاً أن النادي يشمل عدة أنواع من الرياضات الجوية، بما في ذلك الطيران الحر، والباراماتور، والبارا تراي براكلاندينك.

واشار دوسكي الى أن طبيعة الاجواء والتضاريس في دهوك ساعدت في جعل النادي من بين افضل النوادي تطورا في العراق.

وطالب، رئيس النادي، السلطات المختصة بالاهتمام بهذا الجانب الرياضي، مشيرا إلى أنه لا يوجد تمويل من الحكومة أو أي جهة أخرى وأنهم يتكفلون بأنفسهم بشراء المعدات والمستلزمات اللازمة مما يتطلب تكاليف عالية.

وأكد رئيس نادي دهوك للرياضات الجوية أن أعضاء النادي حاصلون على شهادات دولية وتراخيص مما يسمح لهم بحمل الأشخاص معهم في الأجواء مما جذب عددا كبيرا من الهواة والسياح إلى زيارة مواقع الطيران المخصصة للنادي.

من جانبها عبرت اللاعبة مينا رزكار عن سعادتها بالانضمام إلى هذا الفريق، معربة عن فخرها بممارسة هذه الرياضة منذ الصغر وتطلعها للمشاركة في المحافل والبطولات الدولية مستقبلا.

يذكر أن هذه الرياضة تشهد نموا جيدا في العراق حيث يوجد في إقليم كوردستان 4 فرق مقامة في اربيل والسليمانية ودهوك، بالاضافة الى عدد اخر متوزع في مناطق مختلفة من العراق.