قتيل وجريحان بإطلاق نار وانتحار شاب بحادثين في ميسان

2024-05-11 13:54:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفادت خلية الاعلام الأمني، يوم السبت، بمقتل واصابة ثلاثة اشخاص بحادثة إطلاق نار في منطقة الصحفيين بمحافظة ميسان.

وذكرت الخلية في بيان أن، "قيادة شرطة محافظة ميسان شرعت بالإجراءات القانونية اللازمة لمعرفة ملابسات حادث إطلاق نار حصل بالساعة 200 فجر اليوم السبت، على شخصين من عجلة في منطقة الصحفيين، ما أدى الى اصابتهما بجروح".

وأضاف البيان أنه "تم العثور على عجلة في منطقة المشرح تحمل المواصفات نفسها بداخلها أثر دماء وبندقية نوع كلاشنكوف، وبعد التفتيش وتتبع آثار الدماء تبين أن صاحب العجلة أصيب بطلقة نارية في منطقة الفخذ وفارق الحياة على إثر تداعيات النزف الشديد بعد وصوله الى منزله".

وأكد البيان أنه "ما زالت التحقيقات مستمرة وتم تشكيل فريق عمل استخباري، فضلاً عن خبراء الأدلة الجنائية".

في غضون ذلك افاد مصدر امني بمحافظة ميسان، بتسجيل حالة انتحار لشاب وسط مركز المحافظة.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بأن "شابا في العشرينات من عمره أقدم على الانتحار رميا بالرصاص بواسطة سلاح كلاشنكوف داخل منزله بمنطقة حي (نهاوند) وسط مدينة العمار مركز المحافظة".

وبين المصدر، ان " قوة امنية طوقت مكان الحادث، وقامت بنقل الجثة للطب العدلي لإكمال الإجراءات القانونية لها"، مشيرا الى فتح تحقيق بالحادث لمعرفة ملابساته ودوافع الانتحار.