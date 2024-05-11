2024-05-11 14:12:08 - المصدر: منصة إيشان

كشفت لجنة النزاهة النيابية، اليوم السبت، عن تشكيل فريق للتحقيق في مخالفات وصفتها بالجسيمة بمنح شركة أوكرانية عقد استثمار حقل عكاز النفطي، بالإضافة الى مخالفات في جولة التراخيص الخامسة. وقال عضو اللجنة يوسف الكلابي في بيان اطلعت عليه منصة “إيشان”، إن “وزارة النفط وشركة نفط الوسط ارتكبتا مخالفات قانونية جسيمة ترتقي الى جرائم، من […]

ظهرت المقالة النزاهة النيابية تحقق بـ”مخالفات ترتقي لجرائم” بمنح حقل عكاز النفطي لشركة أوكرانية أولاً على Eishan.