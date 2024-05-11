2024-05-11 14:12:08 - المصدر: منصة إيشان

يوم أمس، اختطفت الكويت الأنظار، بعد أن أعلن أمير الكويت، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، حل مجلس الأمة (البرلمان) ووقف العمل بعدد من مواد الدستور لمدة لا تزيد عن 4 سنوات، مؤكدا أنه سيتم خلال السنوات الأربع “دراسة الممارسة الديمقراطية في البلاد” كما سيتولى الأمير ومجلس الوزراء اختصاصات مجلس الأمة خلال هذه المدة. ووجه أمير […]

ظهرت المقالة بعد “القرار الصعب”.. هل يتبوأ طلال مشعل الأحمد ولاية العهد في الكويت؟ أولاً على Eishan.