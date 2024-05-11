وزير النفط: أغلب مشاريع جولات التراخيص ركزت على الرقع الغازية لدعم المحطات الكهربائية

2024-05-11 14:42:01 - المصدر: واع

بغداد – واع – حسن الفوازأكد وزير النفط حيان عبد الغني، أن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني الداعم الأول لجولات التراخيص، مشيراً الى أن التنافس بين الشركات لاستثمار الحقول الغازية والنفطية جرى بشفافية عالية.وقال عبد الغني لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "وجود رئيس الوزراء محمد شياع السوداني في حفل إعلان جولتي التراخيص الخامسة التكميلية والجولة السادسة يعبر عن الدعم الكبير لهذه الفعاليات التي تقوم بها وزارة النفط"، لافتاً الى أن "جولتي التراخيص التي تم إعلانها اليوم جاءت بالتنسيق مع رئيس الوزراء الذي أكد على ضرورة الترويج في وقتها المحدد".وأوضح أن "هنالك دفعاً كبيراً من قبل رئيس الوزراء لهذه الجولات باعتبار أن الكثير منها هي جولات غازية لاستثمار الرقع الغازية لتعزيز كميات الغاز التي تذهب إلى الشبكة الوطنية وتشغيل محطات الكهرباء في ظل وجود الحاجة الملحة لهذا الغاز"، مشيراً الى أن "الوزارة حريصة على إتمام هذه الجولات".وبين أن "الإجراءات حتى الآن سليمة وتجري عمليات التنافس بشفافية عالية وأن الشركات خضعت الى عملية التأهيل ضمن معايير محددة إضافة إلى وجود شركة استشارية ساهمت مساهمة كبيرة في اختيار الشركات ومنحها درجات التأهيل المناسبة".وأطلق رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم السبت، جولتي ملحق التراخيص الخامسة وجولة التراخيص السادسة.وذكر بيان صدر عن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، رعى حفل إعلان تراخيص الجولة الخامسة التكميلية وكامل الجولة السادسة، التي تتضمن بمجملها 29 مشروعاً للحقول والرقع الاستكشافية النفطية والغازية، تتوزع بين 12 محافظة"، مؤكداً أن "هذه المشاريع الاستراتيجية ستسهم بزيادة الاستثمارات في تلك المحافظات، بما يساعد على تحسين واقعها الاقتصادي والخدمي".وأضاف البيان أن "العراق يتوقع الحصول على أكثر من (3459) مليون قدم مكعب قياسي يومياً من الغاز، وأكثر من مليون برميل من النفط باليوم، من خلال هاتين الجولتين".