2024-05-11 14:42:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ عقد رئيسُ الاتحاد العراقيّ لكُرةِ القدم عدنان درجال، اليوم السبت، اجتماعاً في مقرِّ الاتحاد مع مدربِ المنتخب الوطنيّ كاساس وملاكه المُساعد ومدرب المنتخب الأولمبيّ راضي شنيشل.

وقد تناول الاجتماعُ التباحث في إعدادِ المنتخب الأولمبيّ لأولمبياد باريس، وفقا لبيان صادر عن الاتحاد.

وقال درجال خلال الاجتماع: نسعى إلى تَوفيرِ جميع مُستلزماتِ النجاح للمُنتخبِ الأولمبيّ في أولمبياد باريس، والظهور بصُورةٍ مميزةٍ تعكسُ تطورَ اللعبة في العراق، وكممثلٍ للكرةِ العربية والآسيويّة في هذا المحفلِ الكبير.

وأضاف أنه "ستكون هناك اجتماعاتٌ متواصلةٌ، ونحن نعملُ كفريقٍ واحدٍ وبروحيةٍ واثقةٍ وتنسيقٍ عالٍ بين مدربِ المنتخب الوطنيّ كاساس ومدرب الأولمبيّ راضي شنيشل، روحيةٌ يسودها التفاهمُ والإيجابيّة في الطروحاتِ والرؤى".

وأشار رئيسُ الاتحاد إلى أن "لدينا طموحاً بأن تكون الأولمبياد فرصةً مناسبةً لإظهار قُدراتِ اللاعبين، وتعزيز حضورهم أمام منتخباتِ المجموعة أوكرانيا والأرجنتين والمغرب، بطريقةٍ تليقُ بسمعةِ كرتنا".

ويلعب المنتخب العراقي في أولمبياد باريس ضمن المجموعة الثانية التي تضم الى جانبه منتخبات الأرجنتين، والمغرب، وأوكرانيا.

‎وتنطلق مسابقة كرة القدم في 24 يوليو المقبل أي قبل يومين من حفل الافتتاح، وستقام المباراة النهائية على ملعب بارك دي برانس في العاصمة باريس في 9 أغسطس.

‎تجدر الاشارة إلى أن البرازيل فازت في النسختين الأخيرتين من المسابقة.