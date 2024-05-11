امرأة ورجلان بحوزتهم أكثر من 9 كغم "حشيشة" بقبضة أمن ميسان

2024-05-11 14:54:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت قيادة عمليات ميسان، اليوم السبت (11 آيار 2024)، القبض على ثلاثة اشخاص بينهم امرأة ضبط بحوزتهم اكثر من 9 كيلو غرامات من مادة الحشيشة في المحافظة.

وقالت القيادة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، ان "قوة من فوج المغاوير الثالث التابع لقيادة عمليات ميسان، القت القبض على ثلاثة اشخاص بينهم امرأة، ضبط بحوزتهم اكثر من 9 كيلو غرامات من مادة الحشيشة على الطريق الرابط بين قضائي الكحلاء وقلعة صالح في المحافظة".

وأضاف البيان، انه "تم تسليم المتهمين والمضبوطات الى جهة الطلب اصولياً".



