منخفض "خماسي" وأمطار "عشوائية" وحرارة تتخطى الـ40 في العراق

2024-05-11 14:54:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

توقع الراصد الجوي علي جابر الزيادي، اليوم السبت (11 آيار 2024)، حالة الطقس في البلاد هذا الاسبوع، فيما اشار تعرض العراق الى منخفض جوي "خماسي" حار مع ارتفاع بدرجات الحرارة مع بعض زخات المطر شمالاً.

واشار الجابري في تدوينة تابعتها "بغداد اليوم"، الى " إستمرار إرتفاع درجات الحرارة اليوم وغداً الأحد في أغلب محافظات البلاد"، مبينا انها "ستسجل معدلات تقارب الـ 42 درجة مئوية خاصة مدن الفرات الأوسط والجنوب بسبب تعمق منخفض خماسي حار وبخصوص الأمطار".

واضاف أنه " لا وجود لتساقط أمطار عدا زخات متفرقة عشوائية الثلاثاء القادم الموافق 14 ايار الحالي في الأقسام الشمالية"، مبينا أنه "في باقي المدن فأن فرص الأمطار شبه معدومة".

ولفت الى ان "درجات الحرارة متذبذبة وستبدأ بالانخفاض اعتباراً من يوم الاثنين المقبل في كافة المحافظات"، مشيرا الى انها "قد تعاود الارتفاع تصاعدياً قبل نهاية الأسبوع ثم تعود اعتيادية وتستمر المعدلات متذبذبة".