العراق يؤكد ضرورة تطوير العلاقات الاقتصادية مع تونس

2024-05-11 14:56:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية فؤاد حسين، اليوم السبت، ضرورة تطوير العلاقات الاقتصادية مع تونس. وذكر بيان للوزارة تلقته النخلة نيوز، أن وزير الخارجية استقبل وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمّار الذي وصل بغداد للمشاركة في أعمال الدورة الـ 17 للجنة العراقية التونسية المشتركة. وأضاف البيان أن حسين وفي مستهل اللقاء عبر عن شكره لزيارة نظيره التونسي، مبدياً ترحيبه بانعقاد أعمال اللجنة مجدداً بعد آخر اجتماع لها تم عقده في عام 2019. وأكد وزير الخارجية أن هذه اللجنة تشكل محطة إضافية لتوثيق روابط الأخوّة وتعزيز علاقات التعاون القائمة بين البلدين، والارتقاء بها إلى مستوى الشراكة الفاعلة، مشيراً الى أهمية العلاقة بين البلدين الشقيقين. وأكد على ضرورة تطوير الاقتصاد من خلال السياحة لما لها من دور في تنمية الجانب الاقتصادي والاجتماعي بين البلدين. وتابع البيان أن اللجنة المشتركة برئاسة وزيري الخارجية ستعقد للمدة من 1012 أيار الجاري وسيتمّ خلال هذه الزيارة افتتاح منتدى رجال الأعمال العراقي التونسي والتوقيع على عدد من مذكرات التفاهم والاتفاقات في شتى المجالات والتي من شأنها تعزيز الروابط بين البلدين الشقيقين. وأوضح البيان أنه يرافق الوزير التونسي وفد هام من مختلف الوزارات والقطاعات الرسمية التونسية، إضافة إلى عدد كبير من رجال الأعمال والفاعلين الاقتصاديين.