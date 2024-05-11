2024-05-11 15:06:07 - المصدر: منصة إيشان

في 27 نيسان الماضي، أقر البرلمان العراقي قانونا يجرم العلاقات المثلية والتحول الجنسي بعقوبة تصل إلى السجن 15 عاما، بعد أن كانت النسخة الأولى تنص على عقوبة الإعدام. لكن منظمة العفو الدولية، وصفت هذا القانون بـ “انتهاك حقوق الإنسان الأساسية”، معتبرة أن التعديلات التي تم اعتمادها السبت “تشكل خطرا على العراقيين الذين يتعرضون بالفعل للمضايقات […]

ظهرت المقالة قانون “مكافحة البغاء”.. 15 يوما في أدراج القصر الرئاسي ورشيد لا يصادق ولا يمتنع أولاً على Eishan.