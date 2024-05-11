مصرع أكثر من 200 شخص في فيضانات شمال أفغانستان

2024-05-11 15:18:07 - المصدر: قناة الثامنة

لقي أكثر من 200 شخص مصرعهم في ولاية بغلان وحدها شمال أفغانستان، اثر فيضانات مفاجئة، وفق ما قالت الأمم المتحدة السبت فيما أعلنت السلطات حالة طوارئ وأرسلت فرق إنقاذ لإسعاف الجرحى. وأدّت أمطار غزيرة الجمعة إلى فيضان أنهار وسيول طينية في قرى وأراض زراعية في عدة ولايات أكثرها تضررًا المناطق الشمالية من بغلان. وقالت المنظمة الدولية للهجرة في تصريح لوسائل الاعلام إن أكثر من مئتَي شخص لقوا مصرعهم في ولاية بغلان وحدها حيث دُمّرت و تضرّرت آلاف المنازل. وتضرّر و دمّر في إقليم بغلان جديد، نحو 1500 منزل وتوفي أكثر من مئة شخص، حسبما قال مدير عمليات استجابة المنظمة الدولية