2024-05-11 15:30:02 - المصدر: واع

بغداد - واعرأس وزير الصحة، صالح الحسناوي، اليوم السبت، اجتماعاً موسعاً لمناقشة القضايا القانونية والإدارية، فيما وجه بسرعة حسم قضايا النزاهة وفقا للبرنامج الحكومي.وذكرت وزارة الصحة، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "وزير الصحة صالح مهدي الحسناوي، ترأس اجتماعاً موسعاً في مقر الوزارة بحضور وكلاء الوزارة الفني والإداري والمديرين العامين لدوائر مركز الوزارة ودوائر الصحة في بغداد والمحافظات ومسؤولي الشعب القانونية".وأضاف البيان، أن "الاجتماع ناقش القضايا القانونية والإدارية والتواصل بين مركز الوزارة ودوائر الصحة حول التعامل مع النصوص القانونية وتنفيذ القوانين وسرعة الإجراءات التنفيذية".وأكد وزير الصحة، خلال الاجتماع على "التأكيد على سرعة الحسم في قضايا النزاهة وفقا للبرنامج الحكومي الخاص بمكافحة الفساد والتواصل مع القسم القانوني في مركز الوزارة بالقضايا القانونية".وأشار الوزير، إلى "أهمية الدقة والسرعة وتوضيح النصوص القانونية في كافة اللجان التحقيقية ومتابعة القضايا القانونية بشكل دوري في المحاكم المختصة".وشدد على "أهمية متابعة القضايا القانونية الخاصة بعائدية الأراضي التابعة لوزارة الصحة أو المخصصة للوزارة مع الجهات المختصة فضلاً عن قضايا التضمين".ووجه الحسناوي، بـ"إقامة ورش تدريبية ونقاشية للشعب القانونية في دوائر الصحة بمقر الوزارة الهدف منها تطوير العمل والاطلاع على التعليمات والقوانين والتشريعات اللازمة وتكييفها والتعامل معها في اللجان التحقيقية".