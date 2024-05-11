الإعمار تنجز مشروع إنشاء الممر الثاني لطريق منفذ الشيب الحدودي في ميسان

2024-05-11 15:30:02 - المصدر: واع

بغداد- واعأعلنت وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة، اليوم السبت، عن إنجاز مشروع انشاء الممر الثاني لطريق منفذ الشيب الحدودي في ميسان.وذكر المركز الإعلامي في الوزارة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) أنه "بإشراف دائرة الطرق والجسور التابعة لها، تم إنجاز مشروع انشاء الممر الثاني لطريق (غزيلة - الشيب - المنفذ الحدودي) في محافظة ميسان، أحد المشاريع المهمة المُدرجة ضمن البرنامج الحكومي".وأضاف البيان أنه "تم إنجاز أعمال الطريق الرئيس الذي يبلغ طوله (44.135) كم ، وعرضه (8.25) م، وهو من الطرق الاستراتيجية المهمة المؤدية الى أحد المنافذ الحدودية عبر محافظة ميسان، ما يسهم في تعزيز حركة التبادل التجاري وتسهيل نقل المسافرين، وتخفيف الزخم المروري على الممر القديم، والحد من الحوادث المرورية".وأضاف أن "الطريق يُعد مكملاً للممر الثاني لطريق (عمارة - بتيرة - فجر) ، ومنها إلى محافظات الفرات الأوسط، ويمتدُ الطريق من منفذ الشيب قرب الحدود العراقية الإيرانية وصولا إلى تقاطع (عمارة- الطيب - مشرح - كحلاء)، بضمنه جسر غزيلة، ومجسرين ، و (140) من القناطر المتنوعة التي تم إنجازها بالكامل"، مشيراً الى "انجاز اعمال اكساء الطريق بطبقاته الثلاث، بضمنها الطبقة السطحية النهائية المبلمرة وتثبيت اكتاف الطريق ، والاسيجة والتخطيط ، ونصب العلامات المرورية مع انارة التقاطعات والمجسرات".