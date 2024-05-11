درجال يبلغ شنيشل وكاساس: نطمح لإظهار قدرات لاعبينا في أولمبياد باريس

2024-05-11 15:36:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

عبر رئيسُ الاتحاد العراقيّ لكُرةِ القدم، عدنان درجال، اليوم السبت، (11 آيار 2024)، عن طموحه لإظهار قدرات لاعبي المنتخب الأولمبي العراقي في أولمبياد باريس.

وذكر بيان لاتحاد الكرة، تلقته "بغداد اليوم"٫ أن "رئيسُ الاتحاد العراقيّ لكُرةِ القدم، عدنان درجال عقد اجتماعاً في مقرِّ الاتحاد مع مدربِ المنتخب الوطنيّ كاساس وملاكه المُساعد ومدرب المنتخب الأولمبيّ راضي شنيشل"، مبينا ان "الاجتماعُ تناول التباحث في إعدادِ المنتخب الأولمبيّ لأولمبياد باريس".

وقال درجال بحسب البيان، إننا "نسعى إلى تَوفيرِ جميع مُستلزماتِ النجاح للمُنتخبِ الأولمبيّ في أولمبياد باريس، والظهور بصُورةٍ مميزةٍ تعكسُ تطورَ اللعبة في العراق، كممثلٍ للكرةِ العربية والآسيويّة في هذا المحفلِ الكبير".

وأضاف "ستكون هناك اجتماعاتٌ متواصلةٌ، ونحن نعملُ كفريقٍ واحدٍ وبروحيةٍ واثقةٍ وتنسيقٍ عالٍ بين مدربِ المنتخب الوطنيّ كاساس ومدرب الأولمبيّ راضي شنيشل، روحيةٌ يسودها التفاهمُ والإيجابيّة في الطروحاتِ والرؤى".

وأشار درجال الى ان "لدينا طموحاً بأن تكون الأولمبياد فرصةً مناسبةً لإظهار قُدراتِ اللاعبين، وتعزيز حضورهم أمام منتخباتِ المجموعة أوكرانيا والأرجنتين والمغرب، بطريقةٍ تليقُ بسمعةِ كرتنا".



