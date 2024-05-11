رئيس الوزراء يستقبل وزير الخارجية التونسي

2024-05-11 15:42:02 - المصدر: واع

بغداد - واعاستقبل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم السبت، وزير الخارجية التونسي.وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، يستقبل وزير الخارجية التونسي".