2024-05-11 15:48:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم -

أعلنت مديرية البيطرة في قضاء رانيه بالسليمانية، اليوم السبت (11 آيار 2024)، عن نفوق اعداد كبيرة من طائر النورس المتواجدة على ضفاف بحيرة دوكان في المحافظة.

وذكرت المديرية في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، أن "كوادرها عثرت على عدد كبير من النوارس النافقة في جزيرة النوارس ببحيرة دوكان في محافظة السليمانية"، مبينة انها "قامت بإجراء فحوصات عاجلة للنوارس النافقة أظهرت إصابتها بمرض إنفلونزا الطيور".

وأضاف البيان، ان "الشكوك كانت تحوم حول تسمم تلك الطيور"، مستدركا بالقول "إلا أن مديرية الدفاع أكدت عدم السماح للمصطافين بالتوجه لتلك الجزيرة"، مؤكدا ان "أسباب النفوق مرضية بحتة".

من جهته أكد قائمقام قضاء دوكان سيروان سرحد، أنه، "تم اتخاذ إجراءات وقائية مشددة لغرض منع انتشار الفيروس".

وقال سرحد، لـ "بغداد اليوم" إنه "تم إرسال الفحوصات إلى المختبرات في السليمانية"، مؤكدا "القيام بتطبيق الإجراءات الوقائية المشددة لمنع انتشار الفيروس في باقي المناطق".



