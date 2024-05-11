2024-05-11 15:48:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم السبت، بأن حريقين طالا مركبة مدنية ومولد كهرباء أهلي، في وقت اعتقلت قوة امنية متعاطٍ للمخدرات بحوزته ألعاب جنسية بحوادث متفرقة في العاصمة بغداد.

وأخبر المصدر، وكالة شفق نيوز، باحتراق عجلة أثناء محاولة سائقها إصلاح (فيت بم) ضمن منطقة الصليخ، مشيرا الى أن فرقة من الدفاع المدني تدخلت لاخمادها دون اصابات تذكر.

وفي حادث آخر، قال المصدر، أن النيران أتت على مولد كهرباء أهلية تابعة الى جامع صاحب البراق ضمن منطقة الغزالية، نتيجة تماس كهربائي، موضحا أنه تم إخماد الحريق دون اصابات تذكر.

وضمن منطقة العلاوي، وسط بغداد، أوقفت قوة امنية عجلة نقل (باص صغير/ كيا) بداخلها عدة أشخاص، بحوزة أحدهم (بايب) لتعاطي المخدرات ملوث، مع أدواتهه وكيس صغير في كمية من مخدر (الكريستال) مع 5 ألعاب جنسية".

وبحسب المصدر، فقد تم اقتياده الى أحد المراكز الأمنية لاجراء التحقيقات اللازمة.