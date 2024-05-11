الطاقة النيابية: جوالات التراخيص النفطية ستنهض بالمحافظات

2024-05-11 15:56:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

أكد عضو لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية، باسم الغريباوي، أن جولات التراخيص لها تأثير في زيادة الإنتاج الوطني، بالإضافة إلى توفير فرص عمل وتنشيط الاقتصاد في أغلب المحافظات والمناطق. وقال الغريباوي، إن “هذه الجولات تأتي ضمن المنهاج الحكومي، ولها انعكاسات إيجابية على الاقتصاد العراقي”، منوهًا إلى أن “عقود الرخصة السادسة الخاصة بالغاز ستحد من عمليات الهدر الحاصلة في الحقول العراقية”. وأشار إلى أن “جولات التراخيص ستنهض بواقع المحافظات، خصوصًا وأنها تشمل 12 محافظة، وبالتالي ستعمل على توفير فرص عمل للعاطلين عن العمل”، داعيًا إلى استغلال العائدات النفطية للنهوض بباقي القطاعات.