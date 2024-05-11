وزير النفط: أغلب مشاريع جولات التراخيص ركزت على الرقع الغازية 

2024-05-11 15:56:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

أكد وزير النفط حيان عبد الغني، أن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني الداعم الأول لجولات التراخيص، مشيراً الى أن التنافس بين الشركات لاستثمار الحقول الغازية والنفطية جرى بشفافية عالية. وقال عبد الغني في تصريح تابعته الاقتصاد نيوز إن وجود رئيس الوزراء محمد شياع السوداني في حفل إعلان جولتي التراخيص الخامسة التكميلية والجولة السادسة يعبر عن الدعم الكبير لهذه الفعاليات التي تقوم بها وزارة النفط، لافتاً الى أن جولتي التراخيص التي تم إعلانها اليوم جاءت بالتنسيق مع رئيس الوزراء الذي أكد على ضرورة الترويج في وقتها المحدد. وأوضح أن هنالك دفعاً كبيراً من قبل رئيس الوزراء لهذه الجولات باعتبار أن الكثير منها هي جولات غازية لاستثمار الرقع الغازية لتعزيز كميات الغاز التي تذهب إلى الشبكة الوطنية وتشغيل محطات الكهرباء في ظل وجود الحاجة الملحة لهذا الغاز، مشيراً الى أن الوزارة حريصة على إتمام هذه الجولات. وبين أن الإجراءات حتى الآن سليمة وتجري عمليات التنافس بشفافية عالية وأن الشركات خضعت الى عملية التأهيل ضمن معايير محددة إضافة إلى وجود شركة استشارية ساهمت مساهمة كبيرة في اختيار الشركات ومنحها درجات التأهيل المناسبة.