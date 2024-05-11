انطلاق عملية أمنية واسعة لملاحقة العناصر الإرهابية شمال بغداد

2024-05-11 16:30:02 - المصدر: واع

بغداد – واع

انطلقت، اليوم السبت، عملية أمنية واسعة لملاحقة العناصر الإرهابية شمال بغداد.

وذكر بيان لقيادة عمليات بغداد تلقته وكالة الانباء العراقية (واع) أن "القوات الأمنية تواصل تنفيذها للعمليات الاستباقية وبإسناد استخباري عالي المستوى، بهدف تضييق الخناق على العناصر الإرهابية المنهزمة والمطلوبين للقضاء والخارجين عن القانون"، مشيرا الى أن "قطعات شرعت فرقة المشاة السادسة والقطعات الملحقة بها بتنفيذ عملية بحث وتفتيش واسعة في بساتين قضاء الطارمية (بستان البو شويل، بستان الملك) شمال العاصمة بغداد".