على الطاولة.. مقترح لأزمة نفط كردستان وسعي لإبرام اتفاق مماثل مع بغداد

2024-05-11 16:42:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم -بغداد

كشف المتحدث بإسم اتحاد صناعة النفط الكردستاني (إبيكور)، مايلز كوكينغز، اليوم السبت (11 آيار 2024)، عن مقترح لحل أزمة وقف صادرات النفط عبر الإقليم.

وقال كوكينغز، في مقابلة متلفزة تابعتها "بغداد اليوم"، إن "الاتفاق مع حكومة إقليم كردستان ينص على أن تذهب قيمة النفط نصفها للحكومة والآخر للاقليم ونطمح الى نفس الاتفاقية مع الحكومة الاتحادية"، موضحا أنه "بحال انتجنا 100 برميل من النفط، فان 50 برميلاً منها سيذهب إلى حكومة إقليم كردستان والباقي يذهب الينا".

وأضاف كوكينغز، أننا "التقينا بوزير النفط العراقي وأخبرنا عن وجود لجنتين بين كردستان وبغداد وهما على الخط لحل مسألة وقف صادرات النفط من الإقليم ومشكلتنا الأساسية هي هيكلية اللجنة"، لافتا الى انه "قبل أي اتفاق جديد، يجب معرفة أن الحكومة مدينة لنا بمليار دولار، وطريقة السداد يمكن أن تكون نقداً أو يمكننا بيع النفط بأنفسنا".

وأوضح، أننا "نبيع 250 ألف برميل من النفط يوميا للمصافي المحلية بسعر نحو 40 دولارا للبرميل، في حين أن السعر في السوق العالمية يزيد على 80 دولارا".



