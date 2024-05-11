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يد العراق يحقق الفوز على تونس ويكتفي بالمركز السابع ببطولة البحر المتوسط الدولية

يد العراق يحقق الفوز على تونس ويكتفي بالمركز السابع ببطولة البحر المتوسط الدولية
يد العراق يحقق الفوز على تونس ويكتفي بالمركز السابع ببطولة البحر المتوسط الدولية
2024-05-11 16:42:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ فاز منتخب العراق للناشئين على نظيره التونسي بفارق هدف واحد وبنتيجة 24 - 23 في ختام مشواره ببطولة البحر الأبيض المتوسط للناشئين بكرة اليد التي احتضنتها تركيا.

وبفوز منتخب العراق على تونس اليوم حل سابعا في بطولة البحر الأبيض المتوسط .

وتقام البطولة في العاصمة التركية انقرة للمدة من 6-12 بنظام الدوري من مرحلة واحدة بمشاركة منتخبات العراق، وتركيا، وفرنسا، و مونتينيغرو، و(الجبل الأسود)، ورومانيا، وكوسوفو، وكرواتيا، وتونس.

وخسر منتخب العراق مباراته الاولى امام نظيره الروماني بنتيجة 17 - 33 هدفاً ، وامام نظيره الفرنسي بنتيجة 16 - 36 هدفاً ، وامام مونتينيغرو 35 - 9 اهداف، و امام كرواتيا 38 - 18 هدفاً، وامام تركيا 25 - 14 هدفاً.

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