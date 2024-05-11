الحكومة تعلن توقيع اتفاقا يتضمن انشاء 6 مصانع إيطالية داخل العراق

2024-05-11 16:48:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

أعلن مستشار رئيس الوزراء، محمد صاحب الدراجي، توقيع العراق وإيطاليا اتفاقا لتمويل بناء 6 مصانع للقطاع الخاص بضمانات حكومية داخل العراق. وقال الدراجي، سعيد جدا بإنجاز اتفاق تاريخي بين العراق وإيطاليا لتمويل بناء 6 مصانع مختلفة في العراق للقطاع الخاص مقابل ضمانات حكومية. وأشار الى أن مؤسسة الصادرات الايطالية والمصرف العراقي للتجارة TBI وقعا هذا الاتفاق مع بنوك إيطالية بحضور مصنعي الخطوط الانتاجية الإيطالية واصحاب المصانع العراقية بإشراف لجنة الضمانات السيادية.