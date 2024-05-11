2024-05-11 16:48:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

أكد وكيل وزير النفط باسم محمد خضير، أن العراق سيصبح مصدرا للغاز خلال السنوات القليلة المقبلة. وقال خضير، لـالاقتصاد نيوز، إن ملحق الجولة الخامسة والجولة السادسة، تتضمن 30 مشروعا في 12 محافظة، مشيرا الى أن هدفنا الارتقاء بالطاقات الإنتاجية للنفط والغاز. وأوضح أن انتاج النفط سيصبح 6 ملايين برميل وفقا للخطة الخمسية، مبينا أن هدفنا إيقاف حرق الغاز والاكتفاء ذاتيا ومن ثم يصبح العراق مصدرا.