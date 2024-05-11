إنريكي: سنصبح أقوى دون مبابي

2024-05-11 17:18:03 - المصدر: واع

متابعة- واععلق مدرب باريس سان جيرمان، لويس إنريكي، اليوم السبت، على إعلان كيليان مبابي رحيله بشكل رسمي عن الفريق في نهاية الموسم.وقال إنريكي، في المؤتمر الصحفي التقديمي لمباراة تولوز: "لم نفز، لذلك من الواضح أنها كانت أيامًا صعبة بسبب المشاعر منذ هذا الإقصاء لقد فشلنا في الفوز على دورتموند، وكنا قريبين من بلوغ النهائي".وأضاف، "كرة القدم رياضة معقدة بما يكفي، حيث لا تفوز الفرق التي تضم أفضل اللاعبين في كل مباراة، لقد عرفنا قرار مبابي منذ فترة طويلة، مثل أي شخص آخر وهذا لا يغير شيئا في الصورة العامة".وتابع، "كل قراراتي اتخذت بناءً على ما أعتبره الأفضل للفريق، لا يزال هناك لقب نسعى لتحقيقه بالموسم الحالي، وهذا هدفنا، وأنا مقتنع أنه بغض النظر عن اللاعبين، سنكون أقوى في الموسم المقبل".وحول مشاعره تجاه رحيل مبابي، صرح إنريكي، "أردنا كثيرا مواجهة بعضنا البعض ونفى مبابي ذلك علانية، وكل ما يمكنني قوله هو أشياء جيدة عن كيليان وشقيقه".واختتم، "أتفهم قرار مبابي، لقد أمضى 7 سنوات هنا، إنه أسطورة النادي لقد أعطى كل شيء لباريس لم يبلغنا إلى أين سيذهب بعد، على الرغم من أننا نعتقد أن الأمر واضح".