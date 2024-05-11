يوكوهاما الياباني يتغلب على العين الإماراتي في ذهاب أبطال اسيا

2024-05-11 17:30:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ تمكن نادي يوكوهاما مارينوس الياباني من التغلب على مواجهه العين الإماراتي بنتيجة 1-2، اليوم السبت في ذهاب نهائي النسخة الأخيرة من دوري أبطال آسيا في كرة القدم بصيغته الحالية.

وافتتح لاعب الوسط محمد عباس التسجيل للعين حامل لقب النسخة الأولى في 2003 (12)، قبل أن يرد المضيف في نهاية الشوط الثاني عن طريق أساهي أويناكا (72)، وكوتا واتانابي (84).

ومن المرتقب أن تقام مباراة إياب دوري أبطال آسيا يوم السبت المقبل على ملعب هزاع بن زايد في مدينة العين.

وحجز نادي العين الإماراتي مقعده في نهائي البطولة، بعد إقصاء الهلال السعودي صاحب الأرقام القياسية التاريخية هذا الموسم.

وقد بلغ العين بطل 2003، الدور النهائي لبطولة دوري أبطال آسيا، للمرة الرابعة في تاريخه.