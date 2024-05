2024-05-11 17:32:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية:كشف مدير توزيع كهرباء ذي قار عبد المجيد علاء، اليوم السبت، عن خمسة مشاريع جديدة لتطوير الطاقة الكهربائية بالمحافظة تم تخصيصها لذي قار ضمن موازنة تنمية الأقاليم لعام 2023.وقال علاء في حديث لـ”إذاعة الناصرية”، إن “هنالك خطة حكومية لفك الاختناقات في تجهيز الطاقة الكهربائية من خلال إنجاز خمسة...

The post كهرباء ذي قار لـ[إذاعة الناصرية]: المحافظة موعودة بخمسة مشاريع جديدة لتطوير قطاع الطاقة appeared first on شبكة اخبار الناصرية.