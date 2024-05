الأزمة تتفاقم.. وفيات وإصابات [الحمى النزفية] ترتفع في ذي قار

2024-05-11 17:32:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية:أعلن مستشفى ذي قار البيطري، اليوم السبت، ارتفاع أعداد إصابات ووفيات الحمَّى النزفية في المحافظة .وقال مدير المستشفى محمد عزيز في حديث لـ”شبكة أخبار الناصرية”، إن “الفحوصات المختبرية الجديدة اثبتت تسجيل إصابات جديدة بمرض الحمى النزفية في عموم المحافظة”.وأوضح أن “عدد المصابين والمتوفين بهذا الفيروس القاتل ارتفع الى...

