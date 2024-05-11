المندلاوي والشيخ همام حمودي يؤكدان على الحوار والتوافقات كأساس لاختيار رئيس للبرلمان

2024-05-11 17:36:02 - المصدر: واع

بغداد- واعأكد رئيس مجلس النواب بالنيابة، محسن المندلاوي، اليوم السبت، ورئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي، الشيخ همام حمودي على الحوار والتوافقات كأساس لاختيار رئيس للبرلمان.وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب بالنيابة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "رئيس مجلس النواب بالنيابة، محسن المندلاوي، استقبل في مقر إقامته، اليوم السبت، رئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي، الشيخ همام حمودي".وأضاف، أنه "جرى خلال اللقاء مناقشة جملة من الملفات والقضايا المحلية المهمة، وآخر مستجدات المشهد السياسي، لا سيما حراك القوى الوطنية لاختيار رئيس لمجلس النواب، والتأكيد على ضرورة الإسراع في حسم هذا الملف على أساس الحوار والتوافقات"، مبينا، أنه "جرى الاتفاق أيضا على دعم الحكومة في تنفيذ برنامجها والانفتاح الإيجابي على المحيطين الإقليمي والدولي وبما يحقق مصالح العراق وشعبه".