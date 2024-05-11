شركة ZPEC الصينية: نتطلع لبدء مشروعي شرق بغداد وحقول الفرات الأوسط

2024-05-11 17:36:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأكدت شركة ZPEC الصينية للغاز والبترول والحفر، الفائزة بعقدي تطوير حقل شرقي بغداد - الامتدادات الشمالية النفطي وحقول الفرات الأوسط (الكفل وغرب الكفل ومرجان) النفطية والغازية خلال ملحق جولة التراخيص الخامسة والجولة السادسة، أكدت تطلعها لبدء العمل في هذه المشاريع، فيما أوضحت قدراتها الفنية .وقال ممثل الشركة (توني لو) لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "شركة ZPEC تتواجد في العراق منذ العام 2011 ونفذنا أعمالا للحفر خاصة بالمشاريع النفطية ونتطلع لمزيد من العمل في العراق".وأضاف، "نحن سعداء لفوزنا بعقود في ملحق جولة التراخيص الخامسة وجولة التراخيص السادسة وسنعمل بموجب ما تحقق على تطوير حقل شرقي بغداد - الامتدادات الشمالية وحقول الفرات الأوسط ونتطلع لتوقيع العقود ومباشرة العمل".وتابع، إن "عملياتنا الرئيسية تتكون من 1. استكشاف النفط والغاز وتطويرهما وإنتاجهما، (2) الخدمات الهندسية والفنية للنفط والغاز، (3) تصنيع معدات النفط والغاز المتطورة، وكذلك تعمل ZPEC أيضًا بنشاط على توسيع أعمال التكنولوجيا الفائقة ذات القيمة المضافة العالية، والتي تتمتع بمزايا التكامل في الأعمال، ووفقا للخطط الموضوعة، تشكل ZPEC سلسلة صناعية كاملة للتنقيب عن النفط والغاز وتغطي استكشاف وتطوير النفط والغاز.وأطلق رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم السبت، جولتي ملحق التراخيص الخامسة وجولة التراخيص السادسة.وذكر بيان صدر عن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، رعى حفل إعلان تراخيص الجولة الخامسة التكميلية وكامل الجولة السادسة، التي تتضمن بمجملها 29 مشروعاً للحقول والرقع الاستكشافية النفطية والغازية، تتوزع بين 12 محافظة"، مؤكداً، أن "هذه المشاريع الإستراتيجية ستسهم بزيادة الاستثمارات في تلك المحافظات، بما يساعد في تحسين واقعها الاقتصادي والخدمي".وأضاف البيان، أن "العراق يتوقع الحصول على أكثر من (3459) مليون قدم مكعب قياسي يومياً من الغاز، وأكثر من مليون برميل من النفط باليوم، من خلال هاتين الجولتين".