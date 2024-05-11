السوداني: عشرات الشركات العالمية تتنافس لاستثمار الثروة في العراق

2024-05-11 17:42:07 - المصدر: قناة الثامنة

رعى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني،السبت، حفل إعلان تراخيص الجولة الخامسة التكميلية وكامل الجولة السادسة، التي تتضمن بمجملها 29 مشروعاً للحقول والرقع الاستكشافية النفطية والغازية، تتوزع بين 12 محافظة، حيث ستسهم هذه المشاريع الستراتيجية بزيادة الاستثمارات في تلك المحافظات، بما يساعد على تحسين واقعها الاقتصادي والخدمي. ويتوقع العراق الحصول على اكثر من (3459) مليون قدم مكعب قياسي يومياً من الغاز، وأكثر من مليون برميل من النفط باليوم، من خلال هاتين الجولتين. ورحّب السوداني، في كلمة ألقاها خلال الحفل،بحسب بيان لمكتبه الاعلامي، بممثلي الشركات العربية والأجنبية، مشيداً بالجهود التي بذلتها وزارة النفط، وهي بداية لجهود وفرص أكبر ستنعكس على كل