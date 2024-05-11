نيجيرفان بارزاني يستقبل الرئيس العراقي في مطار أربيل (صور)

2024-05-11 18:24:10 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ استقبل رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد، في مطار أربيل الدولي.

وسيلتقي رشيد، خلال زيارته إلى أربيل عاصمة إقليم كوردستان، عدداً من المسؤولين الحزبيين والحكوميين بالإقليم، لبحث الأوضاع السياسية والتطورات على الساحة المحلية والإقليمية، فضلا عن العلاقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة كوردستان.

وبحسب بيان صادر عن رئاسة الجمهورية العراقية، ورد لوكالة شفق نيوز، من المؤمل أن يحضر رشيد، مؤتمراً حول الجفاف وتأثير تغير المناخ على السياسة والاقتصاد والديموغرافيا في العراق.

وانطلقت في مدينة اربيل عاصمة اقليم كوردستان، صباح السبت، أعمال مؤتمر خاص بالتغير المناخي وآثاره وسبل مواجهته، في جامعة كوردستان، ويناقش المؤتمر، آثار التغير المناخي وآلية تعزيز مكافحة هذه الآثار بالتنسيق مع أصحاب القرار في العراق.