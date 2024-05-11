2024-05-11 18:32:02 - المصدر: الاقتصاد نيوز

اعلن وزير النفط، حيان عبد الغني، أن الجولتين الـ5 و6 ستضيفان اكثر من 3 مليون قدم مكعب قياسي الى انتاج العراق من الغاز. وقال عبد الغني لـالاقتصاد نيوز، إن الجولتين ستضيفان اكثر من 3 مليون قدم مكعب قياسي الى انتاج العراق من الغاز، بالإضافة الى 1.5 مليون برميل من النفط الخام. وأضاف أن الجولتين يتضمنان 29 حقلا ورقعة استكشافية، وان اختيار الشركات جاء استجابة للمعايير التي وضعتها الوزارة. وأشار الى أن العقود التي ابرمت اليوم، ستخضع الى التدقيق النهائي، ومن المؤمل المباشرة في غضون شهر او اكثر.