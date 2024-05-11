2024-05-11 18:32:02 - المصدر: الاقتصاد نيوز

أرسل المصرف العقاري العراقي خطابًا رسميًا إلى البنك المركزي العراقي يطلب فيه تمويلًا جديدًا لمبادرة عقارية جديدة تهدف إلى مساعدة المواطنين على شراء منازل. وجاء في الخطاب، الذي وقعه المدير العام للمصرف عباس شهاب أحمد، أن المصرف يواجه تحديات كبيرة في قبول وترويج ومنح قروض المبادرة للمواطنين بسبب عدم رفده بأموال جديدة منذ نوفمبر 2023. وأشار الخطاب إلى أن المصرف قام بتنفيذ العديد من الإجراءات بناءً على توجيهات محافظ البنك المركزي العراقي لإعداد الاحصائيات المطلوبة لبيان المبالغ المصروفة والمبالغ المطلوبة وحسب موافقات اللجنة العليا للقروض. وذكر الخطاب أن المصرف قد قام بتسديد المبالغ المستردة من قروض المبادرة إلى البنك المركزي العراقي، وطلب من البنك تسوية حساب المصرف وفقًا لهذه المبالغ. كما طلب المصرف من البنك المركزي منحه فترة امهال لمدة ثلاث سنوات بعد تنفيذ تسوية حساب المصرف، وتخويله إعادة منح قروض المبادرة من الأموال المستردة خلال المدة المذكورة. يرى المصرف العقاري أن المبادرة العقارية الجديدة ستحقق العديد من الفوائد، بما في ذلك: تحقيق منافع اجتماعية لمواطني الطبقة الفقيرة والمتوسطة. المساهمة في حل أزمة السكن. تنشيط الاقتصاد الوطني وخلق فرص عمل. تنشيط المعامل المحلية نتيجة خلق وحدات سكنية جديدة في المجمعات الاستثمارية.