كراسي العراق أقل من "قادته".. استحداث مناصب "غير ضرورية" لإكمال "ورطة المحاصصة"

2024-05-11 18:36:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أكد عضو لجنة النزاهة البرلمانية سجاد سالم، اليوم السبت (11 ايار 2024)، ان توزيع المناصب بكافة مفاصل الدولة يتم عبر المحاصصة ما بين الكتل المتنفذة، والذهاب لاستحداث مناصب ووزارات لاجل ارضائها.

وقال سالم، لـ"بغداد اليوم"، إن "توزيع المناصب بكافة مفاصل الدولة يتم عبر المحاصصة وتقاسم المغانم ما بين الكتل المتنفذة وهذا من اجل السيطرة بشكل اكبر على استغلال موارد الدولة العراقية وزيادة الفساد، الذي اصبح منتشرًا بكل مفاصل الدولة دون أي استثناء".

وبين ان "هناك مناصب تستحدث من أجل إرضاء بعض الأطراف والشخصيات السياسية المتنفذة، ويكون لها تخصيصات مالية كبيرة وهي لا تقدم أي شيء حقيقي للدولة العراقية، وهذا يأتي ضمن سياسة تقاسم المناصب والفساد ما بين الأطراف المتنفذة".

وشهدت الدورات الحكومية بعد عام 2003 استحداث وزارات ومناصب ووضع نائبين اثنين او اكثر لكل منصب من المناصب الحكومية او في مجلس النواب لغرض توزيعها على المكونات ضمن المحاصصة على اساس طائفي، فيما تم اعتماد ماوصفه بأنه "منصب رضائي او شرفي" مهمته استهلاك الاموال والرواتب والمخصصات دون تقديم أي خدمة او ضرورة، فقط لارضاء كتلة او طائفة ما.