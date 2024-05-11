المرور: فتح مجسر المهندسين في بغداد

2024-05-11 18:36:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

اعلنت مديرية المرور العامة، اليوم السبت (11 آيار 2024)، عن فتح مجسر المهندسين في بغداد احد مشاريع فك الاختناق المروري.

وقالت المديرية في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، انه "تم افتتاح مجسر المهندسين في بغداد من جهة الداخل، الطريق القادم من نفق بور سعيد باتجاه نفق المدينة".

واضافت: "وهو يعتبر ضمن المرحلة الثانية لمشروع ربط الداخل بشارع فلسطين".

وعملت حكومة محمد السوداني على مشاريع فك الاختناق المروي منذ تسنمه المنصب في العام 2022، والتي شملت اغلب التقاطعات على جانبي العاصمة بغداد.



