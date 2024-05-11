ذهبية للعراق في بطولة العربية للشباب

2024-05-11 18:42:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأحرز العداء عباس عودة، اليوم السبت، الميدالية الذهبية لسباق 400م حواجز في البطولة العربية للشباب في مصر.وأفاد مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "العداء عباس عودة أحرز الميدالية الذهبية لسباق 400م حواجز في البطولة العربية للشباب في مصر".وأضاف، أن "العداء عباس جاء أولا بزمن بلغ 52،44 ثانية، أما العداء القطري حل ثانيا بزمن 52،86 ثانية، فيما جاء الثالث العداء المغربي بزمن بلغ 52،97 ثانية، فيما جاء عداؤنا مقتدى علي رابعا بزمن بلغ 54،00 ثانية".وأضاف، أن "العداء عباس عودة كان قد حقق الرقم التأهيلي لبطولة العالم للشباب في بيرو هذا العام".