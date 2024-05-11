منتخب ناشئي اليد يفوز على تونس في بطولة البحر الأبيض المتوسط

2024-05-11 18:42:02 - المصدر: واع

بغداد- واعحقق منتخبنا للناشئين بكرة اليد، اليوم السبت، الفوز على نظيره التونسي بنتيجة 24 / 23 هدفا ضمن بطولة البحر الأبيض المتوسط.وقال المنسق الإعلامي لاتحاد اللعبة حسام عبد الرضا لوكالة الأنباء العراقية ( واع ): إن "منتخبنا نجح اليوم في رد الدين لنظيره التونسي ونجح في التغلب عليه بفارق هدف واحد 24 / 23 بعد التمديد إثر التعادل 21 / 21 ".وأضاف، أن" منتخبنا بهذا الفوز احتل المركز السابع من بين 8 دول مشاركة في البطولة التي تضيفها تركيا بمشاركة منتخبات فرنسا ورومانيا وكوسوفو ومونتنيغرو وتونس وكرواتيا والبلد المنظم تركيا".وتابع، أن "مشاركة منتخبنا للناشئين تأتي تحضيرا لبطولة آسيا التي تنظمها إيران مطلع أيلول المقبل وتكون مؤهلة إلى نهائيات كأس العالم".