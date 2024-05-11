2024-05-11 18:42:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ اعتلى مانشستر سيتي صدارة الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم بفضل ثنائية يوسكو غفارديول ليحقق فوزا كبيرا 4-صفر على مضيفه فولهام اليوم السبت.

وحقق سيتي فوزه السابع تواليا في الدوري والانتصار 16 على التوالي على فولهام في جميع المسابقات ليتقدم بنقطتين على أرسنال.

ويملك فريق المدرب بيب غوارديولا، الذي يقترب من لقبه الرابع على التوالي في الدوري الإنكليزي في إنجاز تاريخي، 85 نقطة من 36 مباراة بينما يملك أرسنال 83 نقطة بعد أن لعب 36 مباراة.

ويمكن لأرسنال استعادة الصدارة حال فوزه على مانشستر يونايتد غدا الأحد لكن سيتي، الذي سيلعب مباراته المؤجلة أمام توتنهام هوتسبير يوم الثلاثاء، أصبح الآن على بعد انتصارين من كتابة التاريخ.

وضع المدافع الكرواتي غفارديول سيتي في المقدمة في الدقيقة 13 بعد تبادل رائع للكرة مع كيفن دي بروين وضاعف سيتي النتيجة بتسديدة قوية من فودن في الدقيقة 59.

وأضاف غفارديول الهدف الثالث في الدقيقة 71 وأكمل خوليان ألفاريز رباعية سيتي من ركلة جزاء في الوقت المحتسب بدل الضائع.