رئيس الجمهورية يبحث في أربيل الأوضاع السياسية والتطورات على الساحة المحلية والإقليمية

2024-05-11 19:30:02 - المصدر: واع

بغداد- واعوصل رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم السبت، الى اربيل لبحث الأوضاع السياسية والتطورات على الساحة المحلية والإقليمية.وقال بيان لرئاسة الجمهورية تلقته وكالة الانباء العراقية (واع):ان" رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، وصل إلى أربيل عاصمة إقليم كردستان".واضاف البيان انه"كان في استقباله بالمطار رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني وكبار المسؤولين في حكومة الإقليم".واشار الى ان" رئيس الجمهورية سيلتقي، خلال زيارته عددا من المسؤولين الحزبيين والحكوميين لبحث الأوضاع السياسية والتطورات على الساحة المحلية والإقليمية، فضلا عن العلاقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان".وختم البيان انه"من المؤمل أن يحضر رئيس الجمهورية مؤتمرا حول الجفاف وتأثير تغير المناخ على السياسة والاقتصاد والديموغرافيا في العراق".