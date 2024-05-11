ليست بروتوكولية.. نائب يكشف أهمية زيارة وزير الخارجية التونسي الى بغداد

2024-05-11 19:36:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم-بغداد

كشف النائب عن ائتلاف دولة القانون ثائر الجبوري، اليوم السبت (11 ايار 2024)، عن أهمية زيارة وزير الشؤون الخارجية والهجرة التونسي نبيل عمار الى العاصمة بغداد.

وقال الجبوري، لـ"بغداد اليوم"، ان "زيارة وزير الخارجية التونسي الى بغداد، ليست زيارة بروتوكولية اعتيادية، بل هي زيارة لزيادة الاتفاقات على مختلف الأصعدة خاصة الاقتصادية والاستثمارية، خاصة ان تونس لديها تبادل تجاري جيد مع العراق".

وبين ان "السوداني وحكومته يعملون على الانفتاح على كل الدول العربية وغيرها من اجل تقوية العلاقات الثنائية وخاصة المتعلقة بالملفات الاقتصادية والاستثمارية ولهذا زيارة وزير الخارجية التونسي الى بغداد مهم على مستوى الاقتصاد والاستثمار، خاصة ان العراق اصبح بيئة استثمارية جاذبة لكل شركات العالم المختلفة".

والتقى رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، وزير الخارجية التونسي نبيل عمار، في زيارته الرسمية الى بغداد اليوم السبت، فيما تلقى السوداني دعوة رسمية لزيارة تونس.

وجاءت الزيارة لتفعيل الملفات المشتركة بين البلدين، وانعقاد الدورة الـ 17 للّجنة العراقية التونسية المشتركة، لثلاثة أيام متواصلة في العاصمة بغداد، التي ستشهد توقيع 18 مذكرة تفاهم بين البلدين، حيث ترأس وزير الخارجية التونسي وفدا كبيرا من رجال الاعمال الى بغداد.