الأمن العراقي يعلن تفكيك شبكتين دوليتين للخطف والاتجار بالبشر في بغداد

2024-05-11 19:36:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت خلية الإعلام الأمني (الجهة المسؤولة عن إصدار البيانات الأمنية الرسمية) يوم السبت، تمكن جهاز المخابرات العراقي من الاطاحة بشبكتين دوليتين مكونتين من (40) عنصراً أجنبياً في بغداد ومحافظات أخرى.

وذكر بيان للخلية ورد لوكالة شفق نيوز؛ أن "جهاز المخابرات الوطني العراقي بالتعاون مع مفارز وزارة الداخلية تمكن من الاطاحة بشبكتين دوليتين مكونتين من (40) عنصراً يحملون الجنسيات الأجنبية، ومتورطتين بارتكاب جرائم الاختطاف والابتزاز والتزوير والاتجار بالبشر والمخدرات".

وأضاف البيان؛ أنه "بعد ملاحقات مستمرة مبنية على معلومات استخبارية تفصيلية تم اعتقال كافة عناصر الشبكتين وضبط المبرزات الجرمية التي بحوزة أعضائها الذين كانوا موزعين في احياء متفرقة من العاصمة بغداد وبعض المحافظات الأخرى، وثبت تورطهم بارتكاب جرائم مختلفة كان أغلب ضحاياها من المواطنين الأجانب المقيمين في العراق".