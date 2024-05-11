2024-05-11 19:36:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت "المقاومة الاسلامية في العراق"، يوم السبت، استهداف قاعدة اسرائيلية بصاروخ "كروز مطّور".

وذكر بيان لـ"المقاومة" اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن "مقاتليها استهدفوا قاعدة رامون الجوية بأراضينا المحتلة، بواسطة صاروخ الأرقب "كروز مطور".

وتعلن "المقاومة الاسلامية في العراق" باستمرار استهداف قواعد واهداف اسرائيلية وتقول إن ذلك يأتي "استمراراً بنهجها في مقاومة الاحتلال، ونُصرةً لأهالي غزّة، وردّاً على المجازر التي يرتكبها الكيان الصهيوني بحقّ المدنيين الفلسطينيين من أطفال ونساء وشيوخ".