خبير اقتصادي: إيرادات الضريبة من القطاع الخاص يجب ان تكون 4 تريليونات دينار سنويا

2024-05-11 19:40:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

أكد الخبير الاقتصادي، منار العبيدي، أن إيرادات الضريبة من القطاع الخاص، يجب ان تكون سنويا 4 تريليونات دينار. وقال العبيدي لـالاقتصاد نيوز، يوجد اكثر من 8 ملايين شخص ناشط اقتصاديا يعمل في القطاع الخاص وباعتماد ان معدل الدخل الشهري بحدود 600 الف دينار، فأن قيمة الايرادات المستحصلة للأشخاص في القطاع الخاص تبلغ بحدود 4 تريليونات دينار عراقي باخذ معدل لنسبة ضريبة الدخل الشهرية يبلغ 7. وأشار إلى أن قيمة الضريبة الشهرية المفروض ان تدفع من النشطين اقتصاديا في القطاع الخاص تبلغ بحدود 280 مليار دينار بينما السنوية بحدود 3.5 تريليون دينار عراقي هذه لا تشمل ضريبة الدخل المفروضة على الموظفين في القطاع العام وبرواتب تبلغ قيمتها 40 تريليون دينار سنويا وبنسبة ضريبة 7 فيكون مبلغ ضريبة الدخل من موظفي القطاع العام 3 تريليونات دينار. واكد أنه للأسف لا توجد بيانات واضحة عن مقدار الضريبة المفروض تحقيقها مقابل ما يتم تحقيقه لكن الضريبة لوحدها قادرة على تحقيق ايرادات بأدنى حد بقيمة ١٠ تريليونات دينار سنويا وقد تصل الى ١٥ تريليون دينار .