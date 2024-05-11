العراق يرفض خفض الإنتاج في اجتماع "أوبك+" المقبل

2024-05-11 19:40:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

قال وزير النفط العراقي، حيان عبد الغني، اليوم السبت، إن العراق، ثاني أكبر منتج في أوبك، قام بتخفيضات كافية في الإنتاج، ولن يدعم تمديدها في اجتماع أوبك المقبل. وأضاف في تصريحات للصحفيين في بغداد، على هامش الجولتين التكميليتين الخامسة والسادسة للمناقصات الهيدروكربونية: لن نتفق على أي تجديد لخفض الإنتاج في اجتماع أوبك المقبل، وفقا لوسائل إعلام أمريكية. وكان المتحدث باسم وزارة النفط العراقية، عاصم جهاد، قد أكد في شهر ديسمبر كانون الأول الماضي، عزم منظمة أوبك تحالف منظمة أوبك وكبار المنتجين المستقلين العالميين اتخاذ كل الإجراءات اللازمة، لتحقيق التوازن والاستقرار في الأسواق النفطية.