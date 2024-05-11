2024-05-11 19:42:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

اعلنت خلية الاعلام الأمني/ جهاز المخابرات، اليوم السبت (11 آيار 2024)، الاطاحة بشبكتين دوليتين مكونتين من 40 عنصراً أجنبياً في بغداد ومحافظات أخرى.

وقالت الخلية في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، انه "استناداً الى توجيهات القائد العام للقوات المسلحة، وبناءً على معلومات استخبارية دقيقة ومتابعات ميدانية استثنائية وبعد تنفيذ عدد من الكمائن المحكمة في بغداد ومحافظات أخرى تمكن أبطال جهاز المخابرات الوطني العراقي بالتعاون مع مفارز وزارة الداخلية من الاطاحة بشبكتين دوليتين مكونتين من (40) عنصراً يحملون الجنسيات الأجنبية، ومتورطتين بارتكاب جرائم الاختطاف والابتزاز والتزوير والاتجار بالبشر والمخدرات".

واضافت، انه "بعد ملاحقات مستمرة مبنية على معلومات استخبارية تفصيلية تم اعتقال كافة عناصر الشبكتين وضبط المبرزات الجرمية التي بحوزة أعضائهما الذين كانوا موزعين في احياء متفرقة من العاصمة بغداد وبعض المحافظات الأخرى، وثبت تورطهم بارتكاب جرائم مختلفة كان أغلب ضحاياها من المواطنين الاجانب المقيمين في العراق".