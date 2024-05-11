الإعمار تعلن افتتاح مجسر جهة شارع الداخل على قناة الجيش

2024-05-11 20:18:01 - المصدر: واع

بغداد - واعأعلنت وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة، اليوم السبت، افتتاح مجسر جهة شارع الداخل على قناة الجيش.وذكر بيان للوزارة، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "افتتاح المجسر يأتي بعد 4 أيام فقط من افتتاح المجسر الأول من جهة المهندسين، ضمن مشروع ربط منطقة الداخل بشارع فلسطين (حي المهندسين)، كما أن هذا المشروع يعد ضمن مشاريع الحزمة الأولى لفك الاختناقات المرورية في العاصمة بغداد".وأضاف البيان، أن "الأعمال مستمرة لغرض إكمال الطريق الأرضي الرابط بين شارع الداخل وشارع فلسطين؛ لغرض إنجاز المشروع وافتتاحه بالكامل".