وزير الموارد يوجه بإجراءات "فورية" لتأمين إيصال المياه لمنطقتين في النجف الأشرف

2024-05-11 20:18:01 - المصدر: واع

بغداد – واعوجه وزير الموارد المائية عون ذياب عبد الله، اليوم السبت، بإجراءات سريعة وفورية للمعالجة وتأمين إيصال المياه إلى ناحية القادسية وقضاء المشخاب في محافظة النجف الأشرف.وقالت الوزارة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "وزير الموارد المائية عون ذياب عبد الله تفقد مشروع ناظم اليعو على نهر الفرات في محافظة النجف الأشرف رافقه محافظ النجف الأشرف يوسف گناوي وأعضاء من الحكومة المحلية وعدد من المديرن العامين ومديري تشكيلات الوزارة العاملين في المحافظة لغرض الاطلاع على المشاكل والمعوقات ومتابعة وتنظيم الإطلاقات المائية من مؤخر الناظم".وقال الوزير- بحسب البيان- إن "زيارتنا لمحافظة النجف الأشرف من أجل الاطلاع الميداني على واقع الحال ومتابعة التوزيعات المائية في مناطق الذنائب في المشخاب والمناذرة وناحية القادسية"، موجها، بـ "بإجاد الحلول المناسبة والناجعة له".وخلال لقائه بالوجهاء والمزارعين في ناحية القادسية وقضاء المشخاب استمع إلى أهم المشاكل والمقترحات من قبل الأهالي، وجه الوزير، بـ "إجراءات سريعة وفورية للمعالجة وتأمين إيصال المياه إلى مناطق ناحية القادسية وقضاء المشخاب من مؤخر ناظم اليعو".وشدد ذياب، على "ضرورة اعتماد الفلاحين الطرق الحديثة في الارواء للاستفادة القصوى من المياه واستخدامها بشكل أمثل وضمان تأمين المياه وإنجاح الخطة الزراعية للعام الحالي".